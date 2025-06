Démantèlement d’un réseau à Dougar Peulh : 53 migrants irréguliers et 3 organisateurs arrêtés par la Gendarmerie

Une nouvelle opération de la Gendarmerie nationale a permis de mettre à nu un réseau de migrants irréguliers opérant dans le quartier de Dougar Peulh, à proximité de Diamniadio.



Sous la coordination de la Brigade territoriale de Diamniadio, appuyée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) local, les forces de sécurité ont procédé ce mardi au démantèlement complet du réseau, conformément aux directives du Haut-commandement visant à freiner l’émigration clandestine.



53 personnes ont été interpellées, dont les trois organisateurs présumés de ce réseau transfrontalier. Selon le bilan fourni par la Gendarmerie, les personnes arrêtées sont de nationalités diverses :

• 19 Sénégalais

• 30 Gambiens

• 3 Bissau-Guinéens

• et 1 Guinéen



Cette opération intervient à un moment critique, à la veille de la fête de Tabaski, période souvent exploitée par les passeurs pour organiser des départs de migrants vers l’Europe par voie maritime.



Dans un communiqué publié à l’issue de l’opération, la Gendarmerie nationale a salué la mobilisation de ses unités et appelé les populations à renforcer leur collaboration avec les forces de l’ordre pour lutter efficacement contre ce phénomène qui touche de nombreuses familles et met en péril des vies humaines.



L’enquête suit son cours, notamment pour établir les ramifications de ce réseau et identifier d’éventuels complices.