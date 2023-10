Demande de visas: Eric Favre donne les raisons du refus du sésame à Tapha Tine, Franc et Laurent Ndiago.

Programmés pour disputer des combats MMA, organisés par Eric Favre à Lyon, les lutteurs sénégalais Tapha Tine, Franc et Laurent Ndiago se sont vus refuser le visa français pour disputer l’événement qui avait été retenu le samedi 14 octobre. Arrivé, ce dimanche 22 octobre au Sénégal, le producteur et promoteur français a donné des éclairages sur les motifs du refus de visas aux lutteurs sénégalais. A l’en croire, certains ont pensé qu’il y aurait des risques qu’ils ne reviennent pas au bercail.



« Je pense qu’on n'a pas peut être été très bon, nous de notre côté aussi. On s’y est peut être pris un petit peu trop tard. Comme j’étais reparti en France, j’ai essayé vraiment de faire le maximum. Je voulais vraiment amener toutes les équipes sénégalaises, je voulais qu’il soit un événement qui soit 100% Sénégal avec mes équipes et je pense qu’on a demandé trop de visas à la fois et c’est ce qui fait que ça été en partie refusé», a déclaré Eric Favre qui laisse sous entendre aussi que l’immigration clandestine peut être un facteur explicatif du refus de la délivrance du sésame aux sportifs sénégalais demadeurs.



« En ce moment, c’est assez tendu entre l’Afrique et l’occident. C’est une convergence de différentes choses qui a fait qu’on n'a pas obtenu les visas pour tous. », a-t-il déclaré.



Le promoteur et producteur, Eric Favre est un habitué du Sénégal qu’il fréquente depuis 1996. Le français croit au talent africain, la raison de son investissement en Afrique notamment au Sénégal pour participer à la valorisation des jeunes talents.