«Dello Ndioukal» de 3002 femmes au maire de Dya : «Mon ambition pour vous dépasse largement vos attentes» (Tamsir Guèye)

Après avoir reçu un financement de 12 millions, puis 30 millions et pour la troisième fois un financement de 50 millions garantis par le maire de la commune de Dya, Tamsir Gueye, les groupements de femmes de sa commune, ces dernières ont décidé d’organiser un grand sargal «Dello Ndioukal» en sa faveur. En effet, ces 3002 femmes ont, à travers une mobilisation exceptionnelle, rendu un vibrant «Ndioukal » à leur maire Tamsir Guèye. Qui a distribué près de 20 moulins à mil à double fonction dans sa commune qui compte trente de villages et plus d’une trentaine de hameaux. En effet, Tamsir Guèye a fait beaucoup de réalisations dans le domaine de la santé avec l’érection de logements des agents de la santé qui travaillent dans les structures sanitaires. A cela s’ajoute, la construction d’un marché moderne grâce à l’Agetip. Le maire est revenu sur son compagnonnage avec le régime Pastef pour «l’intérêt exclusif de la commune de Dya». Dans son discours, il a magnifié cette initiative des femmes à qui il confie : «Lébal Nguen kou am ngor té kouma lébal bena ma fey la gniar». Poursuivant, Tamsir Guèye souligne que «mon ambition pour vous dépasse largement vos attentes».