Dégradation et destruction de biens immobiliers appartenant à l’État : l’ancien ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye, convoqué le 22 mai

L’ancien ministre de l’Intérieur, Mbaye Ndiaye, est convoqué le 22 mai prochain. Selon les informations rapportées par le journal « L’Observateur », il devra répondre d’une plainte déposée par la Société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa), qui l’accuse d’avoir laissé une villa de fonction dans un état lamentable.



Si l’on en croit les informations du journal, cette maison, réservée au premier policier du pays, faisait partie du patrimoine bâti de l’État. En effet, l’État du Sénégal lui avait attribué ce logement sous le régime de Macky Sall. Pour rappel, l’ex-maire des Parcelles Assainies avait été nommé ministre de l’Intérieur de mars à fin octobre 2012.



Ce n’est que lors d’un audit lancé après le changement de régime que les équipes de la Sogepa ont découvert une série de dommages estimés à plus de 50 millions de FCFA. Il est important de rappeler que depuis l’arrivée des nouvelles autorités à la tête du pays, une vaste opération de déguerpissement des occupants sans titre de logements administratifs a été mise en place. C’est dans cette logique que s’inscrit ce processus d’état des lieux effectué par ladite structure dans plusieurs sites de la capitale.



Le parquet a également convoqué, à titre de témoin, l’entrepreneur I. Thiaw, qui devra « dire et déposer sur les faits à sa connaissance ».



D’autres plaintes ne sont pas à exclure, précise le journal.