Déforestation : Interdiction par la Gambie de l’exportation de bois vers l’étranger et durcissement des peines en vue.

La Gambie prend à bras le corps le problème du trafic de bois. La République Gambienne interdit désormais l’exportation de bois à partir de son territoire. L’annonce a été faite par Mr. Lamin B. Dibba, Ministre de l'environnement, du changement climatique et des ressources naturelles de la Gambie qui recevait une délégation sénégalaise composée de techniciens de l’environnement et dirigée par le ministre Abdou Karim Sall. Une mesure salutaire, s’est réjoui le ministre sénégalais de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall « permettra de faciliter la lutte engagée contre le trafic de bois ». Un engagement a été pris sur le territoire national pour lutter contre le trafic, « si on a un répondant en terre Gambienne, les choses ne peuvent aller que de l’avant », a-t-il aussi ajouté.