Défilé Mbour : " Nous demandons l'implantation d'une Marine pour lutter contre l'immigration clandestine "( Préfet)

A l'instar des autres localités du pays ,la ville de Mbour a célébré la fête de l’indépendance marquée par un Défilé civil et militaire. Des détachements de la gendarmerie, des militaires, sapeurs pompiers, policiers, pénitentiaire, Gmi et Asp ont marqué le défilé militaire. A cela s’ajoute le défilé civil avec une forte présence des écoles, du monde sportif des anciens combattants et des talibés. Un défilé qui s’est déroulé en 3 parties: Remise d’attestations aux personnes qui ont rendu service à leur pays suivie d'un défilé civile et militaire clôturer par un cocktail. Une forte présence des autorités notées à savoir le commissaire Omar Mbaye de Saly représentant le commissaire central de Mbour, le commandant de la compagnie ,le maire Cheikh Issa Sall ,le Président du conseil départemental et le Procureur de la république.

Face à la presse après le défilé, le préfet Amadou Diop a plaidé pour l’implantation d'une unité de marine pour lutter contre l'immigration clandestine.

"Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a donné entière satisfaction. Nous avons assisté à un très bon et beau défilé. Les civils et les militaires de tous les défilés ont respecté les consignes données par les encadreurs.

C'est le lieu de féliciter le comité d'organisation à sa tête, l'adjoint au préfet, sous la coordination du commandant de la compagnie de gendarmerie et des représentants du comzone. Mais aussi féliciter tous les membres du comité qui ont accompagné l'organisation de cette activité. Féliciter les lauréats qui ont été décorés et qui ont rendu un grand service à la nation sénégalaise, mais aussi plus particulièrement au département Mbour.

Un sentiment aussi de satisfaction, ce qui me permet de remercier tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette très belle fête. La liste est longue, mais je me permets de remercier M. le maire de la commune de Mbour pour son accompagnement dans tous les domaines. L'embellissement de la commune, la logistique, l'habillement des élèves.

Je remercie aussi le président du conseil départemental pour son accompagnement. Je remercie les honorables députés pour leur accompagnement. Je n'oublie pas toutes les bonnes volontés qui ont eu à donner de leurs ressources, soit financières ou matérielles, pour la logistique, pour accompagner l'organisation de cette fête.

Je n'oublie pas la presse, parce que la presse a été au devant pour préparer le terrain, pour faire une très bonne campagne de communication. Mais au-delà de la presse aussi, nous avons les citoyens de Mbour, de la société civile, qui ont contribué vraiment au succès de cette manifestation. Je rends un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité, qui jouent un rôle important dans la sécurisation du département de Mbour.

Je rends aussi un hommage aux anciens combattants et victimes de guerre, qui ont été les pionniers pour l'édification de notre nation. Aujourd'hui, nous sommes très contents et je remercie toute la population de Mbour, sortie massivement pour célébrer leur indépendance, célébrer l'accès du Sénégal à la souveraineté internationale. Depuis 2019, la fête n'a pas été organisée dans le département.

L'immigration clandestine est un fléau. Moi, j'ai pris service le 5 septembre 2024, et trois jours après, j'ai vécu un drame, le chavirement de la Pirogue, avec une vingtaine de décès. Depuis lors, un comité départemental a été installé par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Quand on parle de l'immigration clandestine, il faut féliciter la gendarmerie, mais aussi toutes les forces de défense et de sécurité qui luttent quotidiennement pour freiner ce fléau. Je voudrais vous dire que de janvier 2025 à aujourd'hui, la gendarmerie, avec l'aide de tous autres services, a intercepté au moins 500 personnes qui étaient candidats à l'immigration.

L'appel que je lance, c'est de demander aux populations de collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité, de collaborer davantage avec les autorités administratives, de signaler toutes les présences suspectes au niveau des quartiers, au niveau des plages. Parce que souvent, le modus operandi, c'est les maisons abandonnées, bien, ils louent les maisons. Donc, nous demandons aux populations, s'ils observent quand même ces phénomènes, de les signaler aux forces de défense et de sécurité.

Maintenant, l'autre doléance que nous voudrions porter ici, c'est l'implantation d'une marine au niveau de Mbour. Je pense que si nous parvenons à avoir une marine fixe au niveau de Mbour, ce phénomène sera derrière nous. Donc, vraiment, c'est un plaidoyer.

Et au-delà de ce plaidoyer, nous continuons la sensibilisation à travers les délégués de quartiers, les chefs du village, pour une plus grande collaboration des populations dans la lutte contre l'immigration clandestine. Qu'il n'y ait pas de conflit, mais qu'il n'y ait pas de guerre aussi. Parce qu'organiser un défilé, ce n'est pas facile." a déclaré le préfet de Mbour.