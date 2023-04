Défilé 04 avril 2023 : La gendarmerie dévoile ses drones pour lancer des grenades lacrymogènes

La 63ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale a été marqué par plusieurs innovations. La gendarmerie a dévoilé son nouveau matériel de maintien de l’ordre.



Et pour la première fois, elle a présenté des drones de dernière génération qui sont capables de lancer des grenades lacrymogènes et sont pilotés par des opérateurs installés dans des véhicules pour plus de mobilités. Ces drones ont une capacité de couverture de plusieurs kilomètres …