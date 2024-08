Déficit de chariots: Des scènes à l'aéroport( AIBD) qui ternissent l'image du Sénégal

Alors que l'on parle de performances au 1er semestre de 2024 avec un accueil de 1.427.663 passagers, l'Aéroport International Blaise Diagne de Dakar fait aujourd'hui face à un déficit de chariots. Une situation qui indispose chaque jour les passagers surtout lorsque deux 2 à 3 avions débarquent au même moment.



Hier, la situation a occasionné une ruée vers le peu de chariots disponibles à l'aéroport. Selon nos sources, des passagers ont d'ailleurs failli en venir aux mains sous les yeux des étrangers surpris d'assister à ce genre de scènes à la limite " intolérable" pour un pays comme le Sénégal.



Les passagers qui ont débarqué avec 2 valises de 23 kg ou 32 kg, ont eu du mal à se déplacer, faute de chariots. Et ceux qui ont réussi à en avoir, peinaient à les tirer du fait de leur vétusté. Cette situation à l'allure d'un scandale crée une véritable insécurité dans cette infrastructure aéroportuaire à cause de la confusion qui s'installe du côté des passagers.



Ainsi, un appel a été lancé à la direction et la tutelle afin que des mesures hardies soient prises dans les meilleurs délais pour juguler cette problématique, sans quoi le Sénégal s'expose à la risée des étrangers qui foulent chaque jour le tarmac de cet aéroport...