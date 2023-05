Découverte d'un corps sans vie d'une jeune fille de 15 ans sur la plage de Ngor: Le communiqué du ministère de l'intérieur qui fait jaser

Le communiqué du ministère de l'intérieur sur la découverte d'un corps sans vie d'une jeune fille sur la plage, derrière l'hôtel Ngor Diarama de Dakar, met en grogne les internautes.



Prenant le soin de parcourir ledit communiqué, le ministère de l'intérieur après avoir constaté les faits a ajouté ceci. " D'après les premières informations reçues, la victime est une adolescente agée d'environ 15 ans, présentant une blessure à la tête. Elle a été ramenée sur la plage par les vagues et aurait été mortellement touchée dans l'eau, probablement par l'hélice d'une pirogue".



De leur côté, les internautes ne veulent pas entendre cela en témoigne les commentaires tous azimuts.



" Faut vraiment être osé pour nous servir ça...Cela s'appelle fuir ses responsabilités", a martelé une internaute. Une autre d'enfoncer le clou " Informée dès que de plus amples informations...Il n'était décidément pas inspiré". " Nous on est pas dupes", renchérit aminata.



Fermant la marche, Mahu Diallo de pester " Ils osent nous servir ça. Décidément ce pays est carrément devenu Bollywood ".



Le ministère de l'intérieur a tenu dans son communiqué à présenter, au nom du chef de l'État, ses condoléances à la famille et aux proches de la victime, tout en promettant que " l'opinion publique sera Informée, dès que de plus amples informations seront à la disposition des autorités compétentes".