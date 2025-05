Déclaration finale à l’issue du 50e anniversaire de la CEDEAO : La Communauté réaffirme son engagement envers les idéaux de bonne gouvernance, de démocratie et d’État de droit

Guidée par les principes énoncés dans le Traité de Lagos du 28 mai 1975 et renforcés par le Traité révisé de 1993, qui ont fait de la CEDEAO le principal moteur de la coopération et de l'intégration régionales en Afrique de l'Ouest, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest réaffirme son ferme attachement aux idéaux des Pères fondateurs. Elle exprime également sa détermination à poursuivre résolument ces idéaux afin de maximiser ses efforts collectifs pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2050.



La CEDEAO reconnaît les progrès significatifs accomplis dans le processus d'intégration régionale au cours des cinq dernières décennies, en particulier dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la démocratie, de la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que du développement socio-économique. L'organisation est toutefois consciente des défis persistants et émergents auxquels la région est confrontée, notamment l'insécurité, la pauvreté, les disparités économiques, les inégalités sociales, le chômage des jeunes, le changement climatique, les bouleversements économiques mondiaux et les rivalités géopolitiques.



Ainsi, la Communauté s'engage à améliorer les moyens de subsistance et le bien-être des citoyens par la promotion de la paix et de la sécurité, la consolidation de la gouvernance démocratique et de l'État de droit, le renforcement de l'intégration économique, le développement du commerce et des investissements, l'amélioration de l'interconnectivité, le renforcement de l'unité et de la solidarité, ainsi que la réalisation d'un développement résilient, inclusif et durable dans la région. La CEDEAO s'engage également à travailler ensemble pour mutualiser les ressources afin de relever collectivement tous les défis de la Communauté, notamment le terrorisme, l'extrémisme violent, l'insécurité alimentaire, les questions de gouvernance et le changement climatique. Nous nous engageons par ailleurs à donner un nouvel élan à la coopération régionale ainsi qu'au programme d'action.