Décision de la Cour suprême sur l’affaire Mairie de Dakar : Thierno Bocoum attend que « le droit soit dit »

Ce jeudi 18 septembre 2025, tous les regards seront tournés vers la Cour suprême, qui doit rendre sa décision sur la révocation de Barthélémy Dias de son poste de maire de Dakar.
Le président d'AGIR-LES LEADERS, Thierno Bocoum, ne désespère pas. Dans un communiqué, il a exprimé son espoir que « la Cour suprême rétablira le droit et consacrera la vérité des urnes ». Il a ajouté que « le maire légitime et légal de Dakar, Barthélémy Dias, doit retrouver ses droits pour mettre fin au mandat le plus court d’un usurpateur et restaurer la prééminence du suffrage universel ».
Le président d'AGIR-LES LEADERS, Thierno Bocoum, ne désespère pas. Dans un communiqué, il a exprimé son espoir que « la Cour suprême rétablira le droit et consacrera la vérité des urnes ». Il a ajouté que « le maire légitime et légal de Dakar, Barthélémy Dias, doit retrouver ses droits pour mettre fin au mandat le plus court d’un usurpateur et restaurer la prééminence du suffrage universel ».
Autres articles
-
MAC de Thiès : Trois ans derrière les barreaux, sans procès -le calvaire de Thierno Diop face à une accusation en fuite
-
Politique monétaire : la BCEAO maintient son taux directeur à 3,25%
-
Kédougou – Gada Dinguessou : un trafiquant de chanvre indien arrêté à l’aube
-
Drame à Koungheul : Un père de famille meurt après une chute dans un puits à Saly Diam Diam
-
Ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO : une inflation en net repli (0,6%) et une économie dynamique dans la sous région