Décision de la Cour suprême sur l’affaire Mairie de Dakar : Thierno Bocoum attend que « le droit soit dit »

Ce jeudi 18 septembre 2025, tous les regards seront tournés vers la Cour suprême, qui doit rendre sa décision sur la révocation de Barthélémy Dias de son poste de maire de Dakar.



Le président d'AGIR-LES LEADERS, Thierno Bocoum, ne désespère pas. Dans un communiqué, il a exprimé son espoir que « la Cour suprême rétablira le droit et consacrera la vérité des urnes ». Il a ajouté que « le maire légitime et légal de Dakar, Barthélémy Dias, doit retrouver ses droits pour mettre fin au mandat le plus court d’un usurpateur et restaurer la prééminence du suffrage universel ».