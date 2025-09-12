Décès du Khalife de Darou Khoudouss : Ousmane Sonko témoigne de "sa relation profonde..." avec Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké

En déplacement, hors du pays, le Premier Ministre a présenté ses condoléances à la communauté Mouride, suite au décès du khalife de Darou Khoudouss.

Ousmane Sonko dans un post sur X est revenu sur sa relation avec le patriarche, Ahmadou Makhtar Mbacké avec qui, il a eu de "longues et riches conversations sur la religion et sur le pays" lors de sa visite en 2017.