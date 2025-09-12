Décès du Khalife de Darou Khoudouss : Ousmane Sonko témoigne de "sa relation profonde..." avec Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké

En déplacement, hors du pays, le Premier Ministre a présenté ses condoléances à la communauté Mouride, suite au décès du khalife de Darou Khoudouss.
Ousmane Sonko dans un post sur X est revenu sur sa relation avec le patriarche, Ahmadou Makhtar Mbacké avec qui, il a eu de "longues et riches conversations sur la religion et sur le pays" lors de sa visite en 2017.
"En 2017, l’un de ses chambellans me contacta pour m’informer du souhait du saint homme de m’inviter à Touba. « Il souhaite que tu lui apportes des exemplaires de tes deux ouvrages lors de ta venue », me précisa-t-il. Je me rendis donc à Touba, où je séjournai quarante-huit heures auprès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudouss. Durant ces deux jours, nous eûmes de longues et riches conversations sur la religion et sur le pays, ses défis et ses espoirs. Je découvris un homme d’une envergure spirituelle, culturelle, intellectuelle et humaine exceptionnelle. Ce séjour marqua le début d’une relation profonde, nourrie d’affection, de respect et d’une admiration sincère. En ce moment de deuil, je tiens à exprimer mes condoléances les plus attristées au khalife général, Serigne Mountakha Mbacké, à la communauté mouride, ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais. Que la Miséricorde et le pardon d’Allah l’accompagnent dans l’au-delà", a témoigné le Premier Ministre, Ousmane Sonko à l'endroit du défunt khalife de Darou Khoudouss.
