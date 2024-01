Décès de la maman de Wally Seck : Youssou Ndour rend un vibrant hommage à Diaga

« Diaga, tu as été le premier public, 1er fan et très grande contributrice de la carrière de celui que tu as tant aimé et protégé. Tu tires ta révérence, douce moitié de Thione, mais tu resteras à jamais dans nos prières. En ces moments douloureux, j’exprime toute ma tristesse en direction de tous ses enfants et à sa famille au premier rang desquels Wally, à qui je présente mes sincères condoléances », a-t-il écrit.

Le leader du Super étoile, Youssou Ndour est très affecté par le décès de Fatou Kiné Diouf dite « Diaga ». À travers un post, le chanteur a tenu à rendre un vibrant hommage à l’épouse de Thione Ballago Seck, par ailleurs mère de Wally Ballago Seck.