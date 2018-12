Décès de Sidy Lamine Niass : Des journalistes du groupe Walfadjiri saluent la mémoire d'un patron qui a très tôt donné la chance aux jeunes.

Mamadou Matar Sarr et Ousmane Dicko sont deux journalistes officiant au groupe Walfadjiri. Le premier cité est le chef de bureau de Walf TV à Touba après avoir fait les beaux jour du bureau de Kaolack, alors que le second est reporter au quotidien Walfadjiri. Tous deux ont très tôt intégré le groupe Walfadjiri alors que ce n'était pas évident. Nos confères expliquent que leur intégration à Walf a été possible grâce au PDG de ce groupe qui a cru dès au départ à leur talent respectif. Aujourd'hui, ce sont deux journalistes orphelins d'un patron qui a toujours donné la chance aux jeunes...