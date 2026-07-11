Ziguinchor : viols et pédophilie au cœur d’une session criminelle aux dossiers particulièrement lourds

Vingt accusés devant la Chambre criminelle



Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2026, vingt accusés comparaîtront devant la Chambre criminelle de Ziguinchor.



Au total, quinze affaires sont inscrites au rôle de cette session annuelle.



Selon L’Observateur, la nature des chefs d’accusation révèle une forte présence des dossiers de viol et de pédophilie.



Sur les vingt personnes appelées à comparaître, neuf sont poursuivies dans des affaires de viol et de pédophilie concernant des mineures âgées de 13 ans.



Une proportion représentant près de la moitié des accusés.



Des accusations aggravées



Plusieurs prévenus devront répondre de faits considérés comme aggravés.



Certains dossiers concernent notamment des accusations de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime, de détournement de mineure ou encore de pédophilie caractérisée.



Ces affaires devraient occuper une place centrale dans les débats judiciaires prévus pendant les cinq jours de session.



Meurtre, armes, cocaïne et contrebande également au rôle



Les autres dossiers inscrits au rôle couvrent un large éventail d’infractions.



La Chambre criminelle examinera notamment des affaires de meurtre, d’association de malfaiteurs, de détention d’armes sans autorisation administrative, de trafic international de cocaïne, de contrebande et de culture de chanvre indien.



Trois accusés ouvriront la session. Ils sont poursuivis pour détention d’armes, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 16 jours ainsi que pour meurtre.



Des avocats commis pour assurer la défense



Face à la gravité des accusations et à la complexité des dossiers, le procureur Abdou Khadre Diop a déjà commis des avocats afin d’assurer la défense des accusés.



La Chambre criminelle siégera sous la présidence du président du tribunal, assisté de deux assesseurs.



Pendant cinq jours, la juridiction entendra les accusés, les victimes ainsi que les témoins.