Décès de Baye Ndiaga Diop / La communauté Baay-Fall perd un de ses plus grands conférenciers

La communauté mouride et plus particulièrement celle des Baay-Fall est en deuil. Baye Ndiaga Diop, reconnu comme étant l'un des plus grands chercheurs sur la vie et l'œuvre de Mame Cheikh Ibrahima Fall, a tiré sa révérence ce mercredi. Il était l'un des conférenciers mourides les plus courtisés par les médias Sénégalais.



Les mourides gardent en mémoire sa célèbre sortie le 31 juillet 2019 à Tampa Florida aux États-Unis lorsqu'il traitait de ce grand poème de Serigne Touba intitulé " Jaalibatul Marahib "