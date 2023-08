Décès d’un conducteur de scooter sur le boulevard du Centenaire de Dakar : Le ministre de l’intérieur appelle à la prudence sur la route

Au nom du chef de l'État, le Ministre de l'Intérieur présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, adresse ses vœux de prompt rétablissement au blessé tout en invitant les motocyclistes à faire preuve de plus de prudence sur la route et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour circuler en toute sécurité. Au nom du chef de l'État, le Ministre de l'Intérieur présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, adresse ses vœux de prompt rétablissement au blessé tout en invitant les motocyclistes à faire preuve de plus de prudence sur la route et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour circuler en toute sécurité.

Le ministre de l'Intérieur a été informé d'un tragique accident impliquant une moto de type scooter non immatriculée, qui a entraîné un décès et un blessé, que sont respectivement le conducteur et le passager, tous deux de sexe masculin, ce mercredi 2 août 2023 au Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar.Dans le communiqué du ministre, il est relayé selon les premières informations obtenues, que le conducteur a tenté d'éviter un dispositif de contrôle de la gendarmerie nationale, ce qui a malheureusement a conduit à la perte de contrôle du scooter, qui a heurté une murette située aux abords de la chaussée.