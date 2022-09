David Trézéguet : « Pourquoi pas un France vs Sénégal en finale de coupe du monde ? »

Une finale qui opposera le Sénégal à la France en 2022, tel est le rêve fou du champion du monde 1998, David Trézéguet.



De passage à Dakar en qualité d’ambassadeur et légende désignée par de la FIFA, le français a salué l’engouement du peuple sénégalais qui a chaleureusement salué le Trophy Tour à Dakar entre le 6 et le 7 septembre.



Au moment où les sénégalais rêvent de gagner le mondial Qatari, Trézéguet lui parle d’un remake du match Sénégal vs France-mondial 98), mais cette fois-ci en finale…