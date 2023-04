Dakar, dans le prestigieux classement des ‘’meilleurs endroits du monde'

Time Magazine, l'un des principaux magazines d’information hebdomadaires américains, vient de publier sa liste des ‘’meilleurs endroits du monde à visiter en 2023’’.



Dakar, la capitale Sénégalaise figure dans ce palmarès des 50 destinations extraordinaires à explorer.



Ces 50 destinations ont été sélectionnées par le réseau international de correspondants et de contributeurs du magazine américain.



Le classement de Time se base sur un certain nombre de critères dont la durabilité, l’authenticité, et la possibilité de vivre des expériences nouvelles et passionnantes.



Le Lac Rose ou Lac Retba, la mode sénégalaise ‘’en plein essor’’, l'architecture moderne de la capitale la plus à l'ouest de l'Afrique et ses artisans contemporains impressionnent les journalistes du Time Magazine.



Time mentionne le défilé de la maison de haute couture,‘’Chanel’’ organisé pour la première fois en Afrique, en décembre dernier dans le pittoresque ancien Palais de Justice de Dakar.



''Chanel n'est jamais parti. En janvier, la maison de luxe française a ouvert un nouvel espace d'exposition, le 19M Dakar , au sein du Musée d'Art Africain Théodore Monod’’, lit-on dans le classement du magazine Time.



Le 19M Dakar est une exposition collective qui associe la broderie et le tissage, deux métiers d'art dans lesquels le Sénégal excelle, à d'autres disciplines artistiques et médiums de la création contemporaine comme la peinture, la photographie, ou l'installation.



La galerie gratuite offre aux artisans locaux, la possibilité de teindre et de tisser de nouvelles œuvres sur place, pour les exposer aux côtés de la collection permanente du musée.



Les journalistes de l'hebdomadaire américain ont été séduits par la mode et la création sénégalaise.



Les boutiques d’artisanat local telles que L’Artisane et Le Sandaga de l’entrepreneure et créatrice Khadija Ba, sont citées comme faisant partie de la ''nouvelle vague de marques de vêtements pour femmes dakarois(es) mais également dédiés aux femmes acclamées dans le monde entier (de nombreuses célébrités dont Naomi Campbell en sont fans)’'.



Le Time Magazine recommande aussi de visiter le Black Rock Sénégal, lieu innovant d’exploration de nouvelles idées et de nouvelles créations artistiques, fondé par Kehinde Wiley, l'artiste derrière le portrait présidentiel de Barack Obama.



En outre, le Time magnifie les possibilités infinies qu’offre la capitale Sénégalaise, où il est même possible d’effectuer des croisières fluviales ou maritimes.



''S'il n'y a pas assez de place dans votre valise, prenez une malle et rentrez chez vous à bord de l'un des navires de croisière transatlantique de la compagnie Viking’’, peut-on lire dans le classement.



Une façon pour le magazine de mettre l’accent sur la partie océanique de Dakar et ses vues imprenables sur le front de mer, avec des hôtels pour les voyageurs chics comme Radisson Blu Dakar Sea Plaza , situé dans le quartier de Fann, sur la péninsule du Cap-Vert.