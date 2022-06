Dakar : Lancement et présentation des initiatives soutenues dans le cadre du projet Fonds Genre Sahel.

Le lancement officiel du projet Fonds Genre Sahel et la présentation

des initiatives innovantes visant à garantir une plus grande égalité

entre les femmes et les hommes se sont déroulés le mardi 28 Juin 2022

au NOVOTEL de Dakar, sous la présidence de M. Mame Ngor Diouf SG du

Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des

Enfants du Sénégal (MFFGPE) . À cette occasion, un mot d’introduction

a été prononcé par la direction du département Gouvernance justice et

droits humains d’Expertise France, par l’Ambassade de France au

Sénégal, par l’Agence Française de Développement et la Direction

régionale grand Sahel / AFD, ainsi que par le ministère du Genre et de

la famille du Burkina Faso (MGF), invité d’honneur à cet événement.

Selon M. Ngor Diouf, " le phénomène des violences basées sur le genre

est une réalité sociale, il est donc important pour nos gouvernants de

prendre des mesures nécessaires sur le plan juridique, budgétaire,

programmatique, institutionnel. Sur ce point, le Sénégal a fait des

avancées significatives. "Ce dernier d'assurer que l'essentiel des

conventions relatives aux droits des femmes ont été ratifiées par le

Sénégal...