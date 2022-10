Dakar Dem Dikk / « Setal tey sam lounou bokk » : la direction, les délégués et le personnel se donnent la main pour redresser la société...

À peine un mois à la Direction générale de la société de transport, Dakar Dem Dikk, une entreprise à l’arrêt (bus en panne, problèmes de pièces de rechange, dépôt à l’abandon), Ousmane Sylla est persuadé de son éventuelle relance.

C'est pourquoi, en parfaite collaboration avec son personnel, pour le développement de la société, ce samedi 29 octobre 2022, ils se sont rassemblées au dépôt de Ouakam pour le nettoyer.

Le Dg de la société DDD, Ousmane Sylla affirme que le plan d'action mis en place n'est pas celui du DG, mais plutôt c'est le plan de tout le personnel et avec l'appui du président de la République Macky Sall, la société DDD va se relever. Il profite de l'occasion pour remercier la population sénégalaise, en particulier la population de Dakar qui croit en l'entreprise et nous encourage.

il terminera en magnifiant la réponse massive de tout le personnel et s'engage sur le plan d'action mis en place. « DDD est un DDD de tous et pour tous », c'est pourquoi il appelle toutes et tous au travail pour la réussite de la mission...