Daara de Coki : 4 908 talibés, 4 millions par mois pour le riz, l’électricité et une éducation gratuite

Le Daara de Koki, fondé en 1939 par Cheikh Ahmed Sakhir Lo, est devenu un modèle d'éducation coranique et de solidarité, accueillant aujourd'hui 4 908 talibés, dont 483 filles et 3 433 garçons, provenant de plusieurs pays africains. Cette institution se distingue par son engagement à offrir une éducation gratuite et complète, allant de l'enseignement religieux à des services essentiels tels que l'hébergement, la restauration et les soins de santé. Loin d'être un simple lieu d'apprentissage spirituel, le Daara forme des jeunes aux valeurs islamiques et à la pratique de la solidarité, en inculquant à chaque talibé des compétences pratiques nécessaires à leur épanouissement et leur contribution à la société. Le système est rigoureux, avec des conditions d’admission strictes, mais l'objectif est clair : préparer des générations responsables, éthiques et dévouées au développement de leur pays et de la communauté.











Les défis logistiques et financiers de la gestion du Daara de Coki sont considérables. Chaque deux mois, l'institution engage près de 4 millions de francs CFA pour le fonctionnement quotidien, sans compter le coût de la nourriture, qui avoisine les 13 à 14 millions de francs CFA par mois, avec une consommation de plus de 1,5 tonne de riz par jour. Les hommes du Daara, notamment les cuisiniers, jouent un rôle essentiel dans cette organisation, assurant un service de qualité pour les talibés. Ce modèle de gestion solidaire et autonome permet de garantir l'indépendance du Daara, sans que les talibés ne soient contraints à mendier. De plus, pour améliorer les conditions de vie des enfants, un restaurant d'une valeur de 2 milliards de francs CFA est en construction sur place, un projet qui souligne l'ampleur de l'engagement de la communauté pour le bien-être des jeunes. Les garçons et les filles sont logés dans des bâtiments séparés, garantissant ainsi un environnement respectueux des normes de discipline et d’éducation.