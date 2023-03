DIRECTION DE L’EMPLOI / Pape Modou Fall et la mairie de Latmingué ensemble pour un « 72 heures d’Entrepreneuriat »

Dans le cadre du renforcement de l' employabilité des jeunes à travers la promotion de l'entrepreneuriat productif et durable, la Direction de l'Emploi, en partenariat avec la commune de Latmingué, a tenu les "72 heures entrepreneuriat" de ladite commune du 20 au 23 mars 2023.

À cet effet, les deux premières journées ont été consacrées à un renforcement de capacité sur les modules suivants :

-Développement personnel;

-Esprit Entrepreneurial

- Élaboration de Business plan.

Ainsi, les 48 participants, organisés en groupes ont travaillé sur des thématiques ayant abouti à l'élaboration de cinq business plan qui seront accompagnés par la Direction de l'Emploi en collaboration avec la commune de Latmingué.

À cette occasion, la Mission locale pour l'Emploi et l'Entrepreneuriat de Latmingué a été inaugurée par le Directeur de l'Emploi, Monsieur Modou FALL et le Docteur Macoumba DIOUF, Directeur de l'horticulture et Maire de la commune de Latmingué.

Par ailleurs, 4 entreprises locales ont été enrôlées à l'occasion dans le cadre de la CNEE.