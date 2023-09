DIOURBEL- Docteur Aliou Camara (Candidat en 2024 : « Que les pauvres de ce pays lèvent la main ! »

Le « Parti pour la Solidarité du Peuple- Jappo Dekkal Yaakar », PSP en acronyme, présentera un candidat à la prochaine présidentielle, en la personne de son leader national. Le Docteur Aliou Camara, en meeting dans son fief, a clairement déclaré qu’il briguera les suffrages des Sénégalais. « Le travail a toujours été ma seule occupation.



Aujourd’hui, j’ai pris le décision de servir mon pays à partir de la plus haute station. C’est la raison pour laquelle je m’investis en politique. C’est à partir de Diourbel que le Sénégal devra s’émanciper. Nous y croyons et nous allons œuvrer pour atteindre nos objectifs. Le Sénégal doit refuser le sous développement car il jouit d’un patrimoine religieux et politique extraordinaire ».

Le leader politique dira compter sur la classe sociale démunie pour gagner les élections. Pour ces gens, il a déjà un programme performant. Le Docteur Aliou Camara se plaira de demander, ainsi, à ceux d’entre ses militants qui vivent dans la précarité. Tous lèveront la main avant de lui donner carte blanche pour 2024.