DGE / Finalisation des listes de Yewwi et Wallu : Des réglages pointus, à l’origine de la longue attente.

À la surprise générale, une stratégie d’alliance a été annoncée hier par les deux coalitions Wallu et Yewwi Askan Wi pour mutualiser leurs forces au niveau des départements en vue d'un compagnonnage vers les élections législatives de juillet 2022. Après la finalisation au niveau de leurs listes, la coalition Yewwi Askan Wi, a finalement déposé ses listes tard dans la nuit après 24h qui ont suivi le délai fixé par la DGE.



Ces accords, entre les coalitions Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi trouvés au moment où les dépôts devaient être bouclés, ne pouvaient que se prolonger encore, de 24h pour permettre à ces deux forces politiques de l’opposition, d’arrondir les angles en vue de leur compagnonnage pour les législatives.

Visiblement, tout s’est finalement passé, après les échanges, la revue des dossiers et tous les autres aspects qui ont été bien menés à l'intérieur de la direction générale des élections.



Ces moments importants de vérifications, d’ajustements et d’agencement où le moindre détail pourrait être fatal à ces deux coalitions devant leur adversaire du côté du pouvoir, il n’était pas permis cependant, à Yewwi Askan Wi et son « allié départemental » avec leurs résultats durant les dernières élections, de prêter le flanc à travers une négligence coûteuse...