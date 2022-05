DGE : 24h après le délai, Yewwi et Wallu finalisent leurs dépôts sous les critiques des autres coalitions

Actuellement, c’est la direction générale des élections qui attire toutes les attentions avec la présence de certaines coalitions qui seraient toujours en phase de finalisation du dépôt de leurs listes. Au moment où certains partis ou coalitions de partis ont obtenu la validation de leurs parrainages, d’autres en sont toujours, au moment où ces lignes sont écrites, aux derniers réglages avant les dépôts des candidatures.Cette situation suscite toutefois des interrogations. En réalité, les dépôts devaient être tous bouclés ce dimanche à 00h précise comme l’avait informé la direction générale des élections. Mais ce qui a été surprenant, c’est que des coalitions n’ont pas pu faire leurs dépôts avant la date et l’heure ainsi indiquées.Cependant, des coalitions comme Bokk Guiss Guiss Ligueye, Benno, Aar Sénégal ou encore Pass Pass qui s’est allié à la coalition Bunt Bi, ont effectué leurs dépôts bien avant des coalitions comme Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal ou même Benno. Il est présentement 00h, l’heure à laquelle Yewwi Askan Wi et Wallu qui étaient les derniers à traîner le pas à la direction générale des élections, seraient présentement prêts à déposer leurs listes. Ce qui n’a pas laissé indifférentes ces coalitions en compétition en même temps que Yewwi et Wallu. Certaines de ces organisations politiques, ont fustigé cette situation qu’elles estiment peu responsable de coalitions qui tendent à orienter l’opinion sur les règles et le respect de la loi électorale...