DÉCÈS DE MAME MBAYE NDIAYE EN ESPAGNE : La réaction du Gouvernement du Sénégal

Le Gouvernement du Sénégal a appris, avec consternation, le décès de notre compatriote Mame Mbaye NDIAYE, dans la soirée du jeudi 15 mars 2018 à Madrid, à la suite d’une course poursuite par la police espagnole.

Le Gouvernement a immédiatement saisi les autorités espagnoles compétentes pour qu’une enquête soit diligentée pour déterminer les causes et circonstances du décès de Mame Mbaye Ndiaye.

En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement présente ses condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble de la communauté sénégalaise établie en Espagne.



Fait à Dakar, le 16 mars 2018