DAROU MOUKHTY - Journée de dialogue et d'interpellation citoyenne avec, à la clef, la présentation du bilan financier du maire

La commune de Darou Moukhty a vécu une journée particulière, dimanche, lors de laquelle des échanges fructueux ont été déroulés avec la participation de plusieurs secteurs de la société. La rencontre qui a démarré à 12h pour se terminer à 18h30 a été notamment l'occasion pour le maire de faire face aux populations. Pour cette '' journée de dialogue et d'interpellation citoyenne'' , Madiop Bitèye a présenté le bilan financier et d'activités de 2015 et de 2016 et ce devant le sous préfet de l'arrondissement.



La manifestation qui a vu la participation des mouvements citoyens, d'associations de jeunes et de femmes, des corps de métiers, des étudiants, des élèves, des chefs de village, des chefs de service, a aussi enregistré la participation de Enda Ecopop et du Pndl. Cette occasion qui est une première dans l'histoire de la collectivité locale, s'est tenue de manière interactive avec une implication de toute la commune du fait de sa retransmission en direct par la radio communautaire.



Madiop Bitèye dira inscrire dans sa démarche des consultations de proximité avec les populations, histoire de les impliquer davantage dans la gestion de leurs affaires.