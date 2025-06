DAROU MOUHTY : « Aucun politicien n’osera m’interdire de briguer les suffrages des populations lors des prochaines élections municipales »

À l’occasion de la célébration de l’anniversaire du mouvement citoyen « Waajal Ëlëk », son fondateur, Mame Thierno Birahim Mbaye, a annoncé officiellement sa candidature aux prochaines élections municipales dans la commune de Darou Mouhty. Devant une foule venue l’écouter, le leader politique a mis l’accent sur son indépendance politique et son soutien indéfectible à Ousmane Sonko, tout en affirmant ne pas appartenir au parti Pastef.



« Ce meeting a été intégralement financé par mes militants. Pour un enseignant comme moi, il faudrait économiser cinq ans de salaire pour une telle organisation », a-t-il déclaré, insistant sur l’engagement financier et moral de ses partisans. Il en a profité pour critiquer la nouvelle tendance à la politique numérique : « La politique ne doit pas se faire sur les réseaux sociaux... Beaucoup de leaders ne jurent que par les vues et les "j'aime". »



Interrogé sur son ambition municipale, Mame Thierno Birahim Mbaye ne laisse place à aucun doute : « Je suis candidat. Et je gagnerai. Aucun politicien ne peut m’empêcher de briguer les suffrages à Darou. » Il a également appelé le Premier ministre à accorder davantage d'attention à la ville de Darou Mouhty et au département de Kébémer, qu’il estime, de tout temps, négligés.



La journée s’est déroulée sous le signe de la ferveur populaire, et le contraste entre sa mobilisation et celle d’un autre rassemblement organisé par Modou Diagne Fada le même jour n’a pas échappé au candidat : « Il n’y a pas photo », a-t-il lancé avec assurance.