DABA MACKY : « l’opposition a échoué en agitant le faux débat sur l’homosexualité… Le soutien aux Daara est assez parlant »

« Nous sommes à quelques encablures des élections législatives. Et nous sommes certains que l’opposition, puisque le faux débat sur l’homosexualité a lamentablement échoué, est en train de réfléchir sur de nouvelles accusations à porter sur nos leaders pour embobiner les populations. » Voilà la dernière préoccupation de Sokhna Daba Macky!

La Leader politique de l’Apr à Touba qui remettait des denrées alimentaires au daara de Mady Cissé à Boustane, au nom de la première dame Marième Faye Sall, d’ajouter : « nous les savons, ces leaders de l’opposition, assez malhonnêtes pour vite agiter un nouveau débat assaisonné de contre-vérités pour manipuler l'opinion. Ils procèdent toujours par de fausses allégations, car très assurément, ils ne comptent que sur la calomnie et les supercheries pour exister... »

Sokhna Daba Macky de préciser que le Président Macky Sall est l’un des chefs d’État qui a le plus contribué à l'essor des daara du pays. « En matière de religion, le President de la République n’a manqué aucune de ses obligations. Il a été toujours été au chevet des ndongo- daara en leur apportant soutien et réconfort. Cette même considération, en des proportions plus importantes, a été accordée aux familles religieuses. Touba, Dakka, Tivavouane et toutes les autres cités peuvent en témoigner. Par conséquent, nous demandons à cette opposition de jouer franc jeu ».