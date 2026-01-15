Cyberharcèlement: Ibrahima Mara Ba, le jeune prédateur présumé identifié sur les réseaux sociaux

Les autorités ont identifié Ibrahima Mara Ba, 21 ans, recherché depuis plusieurs jours. Ce jeune homme a été interpellé hier soir vers 18h dans le quartier des Parcelles, au terme d’une traque policière intensive, indique Libération ce jeudi.







L’affaire a débuté lorsque la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dsc) a détecté, via une publication sur Facebook signée « Amadou Kana Amar », l’existence d’un profil TikTok sous le pseudonyme « Mara ». Sur ce compte circulaient des vidéos présentant de jeunes adolescentes, dont certaines mineures.







Les images montraient ces jeunes filles filmées à leur insu dans des lieux publics. Les séquences dévoilaient des agressions physiques en début d’enregistrement, puis des insultes proférées contre les victimes qui tentaient de réagir et de se protéger.







Selon Libération toujours, les investigations ont permis d’identifier trois victimes, toutes scolarisées. Deux d’entre elles sont mineures, âgées de 13 et 17 ans, tandis que la troisième a 19 ans. Ces jeunes femmes ont déposé une plainte groupée auprès des services de la Dsc.







L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue des faits et identifier d’éventuelles victimes.

