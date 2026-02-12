« Ce sont les auteurs des actes barbares qui méritent la garde à vue »: Le Forum du Justiciable interpelle le procureur

Dans une déclaration sur X, Babacar Bâ, président du Forum du Justiciable, s’adressant au procureur de la République, a réclamé l’identification et la condamnation des auteurs présumés de la mort d’Abdoulaye Ba. Selon lui, les conclusions de l’autopsie indiqueraient que l’étudiant aurait succombé à des violences physiques, ayant été battu à mort.







S’exprimant avec gravité sur cette affaire qui émeut l’opinion publique, le membre de la société civile pour la défense des droits a insisté sur la nécessité d’une justice exemplaire: « les auteurs présumés de cet acte barbare doivent être identifiés, poursuivis, arrêtés, jugés et condamnés à la hauteur de la gravité de leurs crimes », -t-il indiqué.







Babacar Bâ a, par ailleurs, dénoncé ce qu’il considère comme une inversion des priorités judiciaires. Selon lui, ce sont les véritables coupables qui méritent d’être placés en garde à vue, et non les étudiants. Une affirmation qui semble faire référence à d’éventuelles interpellations d’étudiants dans le cadre de manifestations ou de mouvements de protestation liés à cette tragédie.







Le Forum du Justiciable, connu pour son engagement dans la défense des droits des citoyens face aux institutions, place ainsi les autorités judiciaires devant leurs responsabilités. L’organisation appelle à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès d’Abdoulaye Ba et que les coupables répondent de leurs actes devant la justice.

