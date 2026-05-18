Cyberattaque au trésor public : La DGCPT confirme un acte malveillant et annonce la reprise progressive des services

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) informe le public que les opérations de sécurisation et de restauration de ses systèmes d'information se poursuivent, avec succès, suite à l'incident ayant affecté une partie de ses infrastructures numériques.
Dans préciser l’étendue exactes des dommages, la DGCPT rappelle que les analyses techniques réalisées à ce stade confirment que cet incident résulte d'actes malveillants ayant entraîné des perturbations sur certains services et plateformes et une diffusion irrégulière d'informations passible de poursuites. La DGCPT informe de la reprise progressive des services de paiement et d'encaissement.
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