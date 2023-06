Cyberattaque, actes de vandalisme, saccages et pillages : Le président Macky Sall ordonne l’ouverture d’enquêtes judiciaires pour situer les responsabilités

Le président de la République a présidé le traditionnel conseil des ministres ce mercredi. Macky Sall, après avoir souhaité un prompt rétablissement aux blessés civils, policiers et gendarmes, a condamné les actes violents qui ont découlé des récentes manifestations. Considérant ces actes comme graves, le président de la république a réitéré sa détermination à protéger la Nation, l’État, la République, ses valeurs, et ses fondements. Il a, à cet effet, ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités liées à ces évènements.



Le président de la République a condamné́ fermement ces agressions caractérisées, extrêmement graves contre l’État, la république et ses institutions et contre la nation sénégalaise à travers des violences humaines, des actes de saccage contre des biens publics et privés et des cyber-attaques contre des sites stratégiques du gouvernement et des services publics vitaux, dont l’objectif était sans aucun doute de semer la terreur et de mettre à l’arrêt notre pays.



Le Chef de l’État a, par ailleurs, salué le professionnalisme et la posture républicaine efficace des forces de défense et de sécurité qui ont permis de maîtriser, malgré tout, la violence sans précédent des attaques malveillantes, et d’arrêter les actes de vandalisme et de grand banditisme relevés.