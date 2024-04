Cumul de fonctions : La forte annonce du PM Ousmane Sonko, un délai d’un mois donné aux ministres…

Cette mesure vise à garantir que les ministres se consacrent exclusivement à leurs responsabilités gouvernementales. Le cumul de fonctions a longtemps été critiqué en raison de ses possibles conflits d'intérêts et de son impact sur la disponibilité et l'efficacité des ministres. Le président Diomaye Faye et son équipe gouvernementale entendent ainsi envoyer un signal fort quant à leur engagement envers une gouvernance exemplaire et une administration publique dédiée au service du pays.