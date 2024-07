Culture : Le réalisateur Lamine Sonko nommé fellow honoraire de l'université de Melbourne en Australie

Après avoir fait montre de plusieurs productions culturelles et artistiques, le réalisateur Sénégalais Lamine Sonko a été nommé membre honoraire de l'Université de Melbourne, renseigne un communiqué de son staff parvenu à Dakaractu.



« Nous sommes ravis d'annoncer que le réalisateur de 13.12, Lamine Sonko, a été nommé membre honoraire de l'Université de Melbourne en reconnaissance de sa contribution et de son engagement à transmettre des connaissances interculturelles et intergénérationnelles à travers les domaines interdisciplinaires de sa pratique artistique », informe le document.



À signaler qu’une telle nomination impose une rigueur et des critères très spécifiques. Cette nomination reconnaît les personnes qui ont fait preuve d'un leadership et d'un impact exceptionnels dans leurs domaines respectifs. La pratique artistique et la recherche de Sonko sont profondément ancrées dans son rôle culturel de guéweul – descendant du clan Sing Sing et des Korings de Kaabu, et membre des communautés culturelles sérère, wolof et mandingue du Sénégal.