Crytomonnaie, Akon City : Révélations sur les associés du rappeur Américano-Sénégalais.

Pour l’atteinte de ses objectifs concernant son projet Cryptomonnaie, le chanteur Américano-Sénégalais Akon s’est entouré d’un board américain pour lancer son projet ultra-médiatisé Akoin qui ambitionne de devenir la plus importante cryptomonnaie panafricaine. Il s’agit du producteur Jon Karas de Ryan Scott et Lynn Liss (cofondateurs de l’entreprise de conseil sur la Blockain Ico Impact Group), a révélé La lettre du Continent.



Ledit Magazine, dans son édition datée du 22 janvier 2020, a aussi évoqué le projet du rappeur Akon, décrit comme ‘’chef visionnaire’’ dudit projet. Alioune Badara Thiam, puisqu’il s’agit de lui, est selon la même source médiatique, ‘’le seul de la direction à avoir un réseau en Afrique. Proche du président Macky Sall, il a signé un bail le 7 janvier avec le ministre du tourisme, Alioune Sarr qui lui donne accès à 800 hectares au sud de Dakar. Akon souhaite y construire sa propre ville, Akon City où les échanges se feraient grâce à sa cryptomonnaie. Dans ce secteur, Luno créé en Afrique du Sud revendique plus de 3 millions de clients, ou encore BitPesa, lancé au Kenya et présent en Afrique de l’Est, sont déjà actifs sur le continent’’, renseigne ledit magazine.