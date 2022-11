Croissance économique du Sénégal : « Le taux de croissance du PIB réel est projeté à 10,1% en 2023 »

De 6,1% en 2021, le taux de croissance du PIB du Sénégal a connu une forte régression, 4,6% en 2022 à cause du contexte international particulier où, en plus de la persistance de la pandémie Covid-19, l'économie mondiale est secouée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine entraînant ainsi des tensions sur les échanges extérieurs de certains produits et un relèvement conséquent des cours des matières premières de base.Mais pour l’année 2023, le taux de croissance du PIB du Sénégal devrait atteindre deux chiffres selon les prévisions de la loi de finances de l’année 2023 grâce au démarrage de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières qui devrait avoir un impact significatif sur l'économie sénégalaise. « Au titre des perspectives, l'année 2023 devrait coïncider avec le point d'achèvement du Plan d'actions prioritaires II ajusté et accéléré (PAP2A) 2019- 2023. Elle sera également marquée par le démarrage de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières.Le cadre macroéconomique sera aussi consolidé grâce à une politique budgétaire prudente. Aussi, le taux de croissance du PIB réel est projeté à 10,1% en 2023, contre une prévision de 4,8% en 2022. Cette croissance serait essentiellement tirée par le secondaire (+22,4%) et, dans une moindre mesure, par les secteurs primaire (+4,9%) et tertiaire (+6,7%) », a renseigné le rapport sur les considérations générales du projet de loi des finances de l’année 2023…