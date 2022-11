Crises au Sahel : Mamadou Diop Decroix au congrès du PPS au Maroc pour se prononcer sur les questions

L’ancien ministre et secrétaire général d’AJ PADS, Mamadou Diop Decroix, a quitté Dakar ce jeudi à destination de Rabat. Il est invité au congrès du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) du Maroc. Il sera question pour le parti de l’opposition sénégalaise de faire une intervention au congrès autour de la double crise qui sévit dans le Sahel. D’abord, sur celle sécuritaire avec les guerres asymétriques qui y font rage et la crise du flux migratoire de la jeunesse africaine vers l'Europe en passant par les pays du Maghreb.





Mamadou Diop Decroix abordera également la problématique des mutations profondes que connaît aujourd’hui la planète comme les mutations climatiques et celles liées aux relations internationales et aussi, civilisationnelles.





En tant que leader de gauche, le secrétaire général de Ànd-jëf/Pads abordera les nécessaires solidarités des forces de progrès internationalistes pour trouver les solutions idoines à tous ces défis engendrés par l´idéologie du profit et son actualisation dans les pratiques de prédation impérialiste néolibérale. Dans ce cadre, Mamadou Diop compte faire de propositions concrètes au congrès et d’ailleurs, en marge des assises de Rabat, AJ PADS aura des rencontres bilatérales avec de nombreux dirigeants de Gauche venus prendre part au congrès notamment d'Afrique, du Maghreb et du Moyen Orient.

Avant de quitter le Maroc, le Ministre d´État rencontrera les militants de la fédération Ànd-Jëf du Maroc et compte aussi rendre visite aux responsables de la Communauté sénégalaise résidant au Maroc.

