Crise politique : « Nous demandons au président de la République de bannir la violence » (Société civile)

Le président de la République est invité par les organisations de société civile à dialoguer davantage avec son opposition. En conférence de presse ce vendredi 11 août 2023, les organisations signataires de la déclaration de liberté et du respect de la démocratie, ont interpellé l'autorité suprême à ne pas user de la force. « Nous organisations constatons que de plus en plus les autorités posent des actes dépourvus de fondement juridique qui violent de manière flagrante les droits des membres de l’opposition et de la société civile. Les barricades de domiciles d'opposants ou la permanence de partis politiques sans mandat ni décision administrative » dit Sadikh Niass de la Raddho au nom de ses camarades de Afrikajom Center, la Lsdh, Amnesty International, l'Article 19.



Cependant, il regrette l'élimination de certains membres de l'opposition. Mais aussi « l'ouverture de plusieurs centaines de dossiers d’opposants poursuivis en matière criminelles avec les dossiers lourds » fait-il savoir.



« Nous invitons les autorités étatiques à mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires d’opposants politiques ; à libérer tous les détenus politiques, demandons au président de la République de privilégier le dialogue est de bannir la violence ; d'organiser une élection libre, démocratique, transparente et inclusive » fait-il savoir.



La création d'une commission d'enquête indépendante impartiale pour faire la lumière sur la mort de plusieurs dizaines de personnes, la destruction des biens publiques est demandée par ces organisations.