Crise entre Israël et la Palestine : Le RIS dénonce le génocide perpétré par Israël et plaide pour des solutions durables

Le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS) s’engage à apporter sa partition sur la crise qui secoue le monde musulman, en l’occurrence celle entre Israël et la Palestine. Dans un communiqué paru ce 18 avril, ce mouvement réaffirme son soutien au peuple palestinien.

Ainsi, dit-il : « sur le plan international, les crises en Afrique et dans le monde musulman rappellent l’urgence d’un engagement collectif pour l’unité et la solidarité. Le RIS Al Wahda plaide pour des solutions durables fondées sur les principes islamiques de justice, d’équité, de dignité et de paix. »



Selon le RIS, « le génocide continu d’Israël contre le peuple palestinien avec la complicité de certains pays occidentaux, constitue non seulement une tragédie humanitaire mais aussi une extrême violation des droits humains. » Ce 4ème congrès ordinaire du RIS Al Wahda est un moment privilégié de réitérer son soutien indéfectible au peuple palestinien et d’appeler à une mobilisation internationale pour mettre fin à cette injustice.



Le RIS d’ajouter que « le monde actuel est marqué par la montée des extrémismes, qu’ils soient idéologiques, politiques, économiques et identitaires. Ces extrêmes entravent le vivre ensemble et menacent la stabilité sociale. Face à une telle situation, le RIS Al Wahda doit se positionner comme une voix modérée et équilibrée, en prônant un islam du juste milieu, en opposition à toute forme d’exagération basée sur une ou des convictions, la défense des droits humains, notamment ceux des populations opprimées comme le peuple palestinien.

Une approche inclusive favorisant la coexistence pacifique entre différentes confessions »

Ainsi, « ce 4e congrès ordinaire est un moment déterminant pour évaluer le travail du RIS Al Wahda. En consolidant les acquis, en mettant en œuvre des œuvres des réformes structurantes et en adoptant une vision durable, le RIS Al Wahda s’engage à rester à l’avant-garde du travail islamique au service de l’islam du Sénégal et de la communauté mondiale », a-t-on fait savoir...