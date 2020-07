Criminalité : Un tueur en série activement recherché par la police malienne se serait réfugié au Sénégal.

Les faits ont eu lieu à Kalaban Coura ACI. La pharmacie Mariam Hady Belco a été visitée par des braqueurs munis d’un véritable arsenal de guerre. Le Docteur Abdourhamane Kodio a été tué de plusieurs balles dans le quartier de la commune V du district de Bamako, a appris Dakaractu de source du Journal Kojugu kelebaa .

Le pharmacien a reçu plusieurs impacts de balles en présence du vigile. L’homme qui a ouvert le feu à plusieurs reprises a été rapidement identifié grâce aux images d’une caméra de surveillance. Il s'agit de Kaba, l’artificier de la bande, bien connu de la police, pour avoir semé la terreur sur plusieurs points de la ville de Bamako, selon les écrits du journal Kojugu kelebaa.

« C’est également lui qui a tiré et tué un taximan de passage dans le périmètre d’opération avant de blesser un motocycliste », renseigne le quotidien du Mali. L'ensemble de ses complices présumés ont été interpellés dans le coup de filet du commissariat du 17ème Arrondissement de Bamako. Et l a police malienne a lancé un avis de recherche pour traquer le tireur en fuite qui se serait réfugié au Sénégal.

Un nommé Minta, guetteur de la bande est aussi en cabale et activement recherché. La police sénégalaise est d’ores et déjà alertée…