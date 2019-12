Criminalisation du viol et de la pédophilie : La loi soumise à l'Assemblée ce lundi.

Toutes les femmes parlementaires, sans distiction de parti politique ont été présentes à la rencontre avec le ministre de la justice Me Malick Sall, pour faciliter cette loi qui vise la protection des femmes.

Avec les innombrables agressions sexuelles notées ces derniers temps, notamment celles suivies de meurtre, une vague d'indignation au sein des populations est notée. D'où cette prise de conscience collective de l'ampleur de ce phénomène et la soumission de la loi qui va être étudiée en plénière ce lundi.



Le président de la République qui s'est résolument engagé comme tous ces sénégalais en donnant des instructions fermes pour la criminalisation du viol et de la pédophilie, a trouvé l'implication des femmes parlementaires et celle de plusieurs organisations de femmes en marche.



Aussi, le ministère de la justice salue le rôle déterminant de la présidente de la commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale pour les démarches multipliées sur le projet de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Mais aussi, les entreprises éfectuées par les femmes parlementaires avec à leur tête la présidente Awa Guèye, qui ont beaucoup donné pour que cette loi sur ces multiples agressions faites aux femmes puisse voir le jour...