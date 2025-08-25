Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... »

À l’Assemblée nationale, l’honorable député Cheikh Bara Ndiaye a salué l’adoption du projet de loi N°12/2025 créant l’Office national de lutte contre la corruption, qu’il qualifie de rupture majeure avec l’opacité du régime sortant. Pour lui, ce texte illustre la volonté du nouveau pouvoir d’ancrer la transparence et la démocratie dans la gouvernance publique.
Revenant sur la loi relative aux lanceurs d’alerte et à l’accès à l’information, il a souligné que, contrairement à la Guinée qui l’avait adoptée depuis 2006, le Sénégal vient non seulement de la voter mais aussi de doter les institutions compétentes d’un véritable pouvoir d’action. Et de marteler : « Ce n’est pas pour le régime déchu que nous votons ces lois, mais pour nous-mêmes et pour l’avenir, afin de garantir plus de sécurité et de justice. »
