Covid-19 à Ziguinchor / Le Pr Ansoumana Diatta : « La situation est inquiétante! »

En conférence de presse, le professeur Ansoumana Diatta, médecin traitant de la Covid-19 à Ziguinchor parle à nouveau. Il a souligné que la situation est grave car en 48 heures, plus de 20 cas ont été testés positifs à Ziguinchor. Une première dans la capitale sud du pays. « La situation est préoccupante. Depuis 48 heures, nous avons enregistré une vingtaine de cas. C’est alarmant et préoccupant. Au-delà, il y a plus d’une centaine de cas contacts. C’est ça qui fait la gravité, voire la préoccupation pour nous autorités de la région.»

S'adressant à la population, il adresse ce message surtout à ceux qui ne croient toujours pas en l'existence de la maladie. « La maladie existe bel et bien. Elle est là avec nous. C’est pourquoi nous avons mis en place un dispositif pour maitriser ce nouveau foyer à l’image des deux autres que nous avons maitrisés en un laps de temps », conclut le pneumologue.