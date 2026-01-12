Le pouvoir iranien se dit prêt à la guerre, après des menaces de Trump


Le pouvoir iranien se dit prêt à la guerre, après des menaces de Trump

Le chef de la diplomatie iranienne a affirmé lundi que l'Iran était prêt à la guerre, après des menaces répétées de Donald Trump d'intervenir militairement si la répression du mouvement de contestation qui aurait fait des centaines de morts se poursuivait.

Face aux grandes manifestations observées ces derniers jours à Téhéran et dans d'autres villes, les autorités ont appelé à des contre-manifestations lundi en soutien à la République islamique, confrontée à l'un de ses plus grands défis depuis sa proclamation en 1979.

L'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a déclaré dimanche avoir confirmé la mort d'au moins 192 manifestants depuis le début de la contestation le 28 décembre, mais averti que le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, dénonçant un "massacre" et un "crime (...) majeur contre le peuple iranien".

"Des informations non vérifiées indiquent qu'au moins plusieurs centaines, voire plus de 2.000 personnes selon certaines sources, auraient été tuées", a souligné l'ONG, parlant aussi de plus de 2.600 arrestations.

Malgré la coupure d'internet imposée depuis le 8 janvier par les autorités, des images filtrant depuis Téhéran et d'autres villes d'Iran, dont Machhad, dans l'est, probablement via des moyens satellitaires, ont montré de grandes manifestations ces derniers soirs.

Sur une vidéo authentifiée par l'AFP, on voit des dizaines de corps enveloppés dans des sacs noirs devant une morgue de la capitale, et ce qui semble être des Iraniens à la recherche de leurs proches disparus.

A Téhéran, un journaliste de l'AFP a décrit une quasi-paralysie de la vie quotidienne.

Ce mouvement, initialement lié au coût de la vie et à l'hyper inflation, défie à présent ouvertement le pouvoir. Il survient dans un pays affaibli par la guerre de 12 jours avec Israël en juin 2025 et les coups portés à plusieurs de ses alliés régionaux, ainsi que par les sanctions liées à son programme nucléaire, rétablies en septembre par l'ONU.

 

- "Des options très fortes" -

 

Après des menaces répétées d'une intervention militaire américaine en réponse à la répression, le président américain a affirmé dimanche que les dirigeants iraniens voulaient "négocier" et qu'une réunion était "en cours de préparation", sans toutefois écarter l'option militaire.

"Nous pourrions devoir agir avant une rencontre", a-t-il affirmé, en ajoutant que l'armée américaine étudiait des "options très fortes".

"La République islamique d'Iran ne cherche pas la guerre, mais est tout à fait préparée pour la guerre", a répondu lundi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, lors d'une conférence des ambassadeurs étrangers à Téhéran diffusée par la télévision d'Etat.

"Nous sommes également prêts à des négociations, mais ces négociations doivent être équitables, avec des droits égaux et fondées sur le respect mutuel", a-t-il ajouté.

Dimanche soir, le gouvernement a décrété trois jours de deuil national pour les "martyrs de la résistance", en référence notamment aux membres des forces de sécurité tués. Si les autorités disent comprendre les revendications économiques des manifestants, elles fustigent de plus en plus des "émeutiers" instrumentalisés selon elles par l'étranger, les Etats-Unis et Israël en tête.

Le président Massoud Pezeshkian a exhorté la population à participer lundi à une "marche de résistance" dans tout le pays, pour dénoncer les violences commises, selon lui, par des "criminels terroristes urbains".

La télévision d'Etat a diffusé des images de bâtiments en feu, dont une mosquée, ainsi que de cortèges funéraires d'agents des forces de l'ordre.

 

- Hôpitaux "débordés" -

 

Le Centre pour les droits de l'homme en Iran (CHRI), dont le siège est à New York, a affirmé que les hôpitaux étaient "débordés" par l'afflux de manifestants blessés et que les réserves de sang diminuaient.

Dimanche, une vidéo largement partagée montrait de nouveau des manifestants se rassemblant dans le quartier de Pounak, à Téhéran, en scandant des slogans en faveur de la monarchie déchue.

Le fils de l'ancien chah et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi, a exhorté sur les réseaux sociaux les forces armées et de sécurité à "se tenir aux côtés du peuple".

Déclenché à Téhéran par des commerçants furieux contre le coût de la vie, ce mouvement de contestation est d'une ampleur sans précédent depuis celui qui avait ébranlé l'Iran en septembre 2022 après la mort de la jeune Kurde Mahsa Amini, arrêtée par la police des moeurs pour avoir prétendûment enfreint le code vestimentaire imposé aux femmes.

Des manifestations de solidarité ont rassemblé des milliers de personnes dimanche à Paris, Londres ou Vienne.

Autres articles
Lundi 12 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Cour suprême : Farba Ngom fixé Aujourd’hui sur sa demande de liberté provisoire

Cour suprême : Farba Ngom fixé Aujourd’hui sur sa demande de liberté provisoire - 12/01/2026

TRIBUNAL - Le tik-toker Thierno Diallo écope de 6 mois dont 2 ferme pour injures publiques contre Touba Ca Kanam

TRIBUNAL - Le tik-toker Thierno Diallo écope de 6 mois dont 2 ferme pour injures publiques contre Touba Ca Kanam - 12/01/2026

Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane

Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane - 12/01/2026

Podor : la coalition Diomaye-Président mise sur Maître Moussa Diop

Podor : la coalition Diomaye-Président mise sur Maître Moussa Diop - 12/01/2026

Mort trouble à Boucotte Sindian : une enquête ouverte après le décès de Mamadou Sylla

Mort trouble à Boucotte Sindian : une enquête ouverte après le décès de Mamadou Sylla - 12/01/2026

Trahi dans son lit de souffrance : à Mbour, un pêcheur accuse son frère de l’avoir dépouillé pendant dix ans

Trahi dans son lit de souffrance : à Mbour, un pêcheur accuse son frère de l’avoir dépouillé pendant dix ans - 12/01/2026

Guédiawaye -Course-poursuite, abandon : deux ans de silence, 18 kg de chanvre et une arrestation chirurgicale

Guédiawaye -Course-poursuite, abandon : deux ans de silence, 18 kg de chanvre et une arrestation chirurgicale - 12/01/2026

BTP à l’arrêt, cimenteries asphyxiées : quand la crise des chantiers fait perdre des milliards à l’État

BTP à l’arrêt, cimenteries asphyxiées : quand la crise des chantiers fait perdre des milliards à l’État - 12/01/2026

Coopération bilatérale : Le Président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée au Moyen-Orient

Coopération bilatérale : Le Président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée au Moyen-Orient - 12/01/2026

Saly / Escroquerie massive et trafic de migrants : T. D traîné devant le parquet

Saly / Escroquerie massive et trafic de migrants : T. D traîné devant le parquet - 12/01/2026

Niolanéme (Mbadakhoune): Les habitants dans la rue pour dénoncer leurs dures conditions de vie

Niolanéme (Mbadakhoune): Les habitants dans la rue pour dénoncer leurs dures conditions de vie - 11/01/2026

À propos de la révision de la constitution et la réforme des institutions. ( par Mandiaye Gaye )

À propos de la révision de la constitution et la réforme des institutions. ( par Mandiaye Gaye ) - 11/01/2026

Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran

Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran - 11/01/2026

TOUBA – Serigne Mbacké Mara appelle à une réforme profonde de l »’état civil et du code de la famille jugés anachroniques, fragiles et médiocres à bien des niveaux »

TOUBA – Serigne Mbacké Mara appelle à une réforme profonde de l »’état civil et du code de la famille jugés anachroniques, fragiles et médiocres à bien des niveaux » - 11/01/2026

Recrutements irréguliers et pensions bloquées: Le SAES tire la sonnette d’alarme et interpelle l’Etat

Recrutements irréguliers et pensions bloquées: Le SAES tire la sonnette d’alarme et interpelle l’Etat - 11/01/2026

Ndiaffate – recrudescence des accidents : Les habitants de Keur Diarra Bambara bloquent la route pour réclamer des ralentisseurs

Ndiaffate – recrudescence des accidents : Les habitants de Keur Diarra Bambara bloquent la route pour réclamer des ralentisseurs - 11/01/2026

Thiès - Industrialisation et développement local :

Thiès - Industrialisation et développement local : "Thiès peut se positionner comme un pôle pétrochimique majeur en Afrique" (Alioune Sarr) - 11/01/2026

Leadership féminin : Khadidiatou Cissé Seck lance le programme « FEM-WeLeadHer » pour un bon dispositif de mentorat et de coaching

Leadership féminin : Khadidiatou Cissé Seck lance le programme « FEM-WeLeadHer » pour un bon dispositif de mentorat et de coaching - 11/01/2026

Thiès/ Amélioration génétique du cheptel: les éleveurs procèdent à la réception de 1050 bovins de races Guzerat et de Girolando

Thiès/ Amélioration génétique du cheptel: les éleveurs procèdent à la réception de 1050 bovins de races Guzerat et de Girolando - 10/01/2026

Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement

Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement - 10/01/2026

Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall

Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall - 10/01/2026

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée - 10/01/2026

Nuit de tension à la Mac de Mbour : trois détenus stoppés après une tentative d’évasion violente avortée en pleine obscurité

Nuit de tension à la Mac de Mbour : trois détenus stoppés après une tentative d’évasion violente avortée en pleine obscurité - 10/01/2026

Trafic international de drogue : 4 kilos de cannabis sénégalais saisis à Dinguiraye

Trafic international de drogue : 4 kilos de cannabis sénégalais saisis à Dinguiraye - 10/01/2026

Patrouille de l’Ocrtis à Mbodiène : Près de 200 kilos de yamba saisis…

Patrouille de l’Ocrtis à Mbodiène : Près de 200 kilos de yamba saisis… - 10/01/2026

Infanticide à Malika : Un nourrisson laissé dans la rue retrouvé en vie

Infanticide à Malika : Un nourrisson laissé dans la rue retrouvé en vie - 10/01/2026

Cité Mixta - 20 boulettes de crack et 15.000 FCFA saisis : Une dénonciation anonyme qui fait tomber trois trafiquants

Cité Mixta - 20 boulettes de crack et 15.000 FCFA saisis : Une dénonciation anonyme qui fait tomber trois trafiquants - 10/01/2026

Malika : Un vaste réseau de prostitution orchestré par un agent de sécurité, démantelé…

Malika : Un vaste réseau de prostitution orchestré par un agent de sécurité, démantelé… - 10/01/2026

270 millions de loyers impayés : La Sicap passe à l’offensive judiciaire face à ses locataires défaillants

270 millions de loyers impayés : La Sicap passe à l’offensive judiciaire face à ses locataires défaillants - 10/01/2026

Affaire Softcare : Une mission conjointe d’enquête est en cours, selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique

Affaire Softcare : Une mission conjointe d’enquête est en cours, selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique - 09/01/2026

RSS Syndication