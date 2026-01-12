Trafic de faux billets à Touba : Un banquier et ex-fonctionnaire écope de 3 mois ferme

Banquier de formation et ex-fonctionnaire au ministère des finances, Abdou Khoudoss Diagne (45 ans) a écopé d'une peine de deux ans dont trois ferme devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel pour le délit de mise en circulation de faux billets de banque.







Arrêté le 14 décembre 2025 alors qu'il écoulait des liasses de faux billets de 5.000 francs Cfa au niveau de trois points de transfert d'argent en plein centre-ville de la commune de Touba, Abdou Khoudoss Diagne a prétexté qu'il ignorait la nature des 35 faux billets que lui avaient remis Malick Ndiaye, un de ses anciens promotionnaires.







Des arguments qui n'ont pas convaincu le procureur qui a requis contre le banquier qui se dit féru des jeux de paris sportifs 1xbet, une peine de deux ans dont un ferme.







En définitive, le tribunal a reconnu Abdou Khoudoss Diagne coupable des faits et l'a condamné à deux ans dont trois mois d'emprisonnement ferme. Dans le même temps, le tribunal a également ordonné la confiscation des faux billets saisis aux fins de leur destruction.

