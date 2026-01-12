Cour suprême : Farba Ngom fixé Aujourd’hui sur sa demande de liberté provisoire


La journée s’annonce cruciale pour Farba Ngom. Selon le quotidien Libération, la deuxième Chambre pénale de la Cour suprême doit examiner ce lundi à partir de 13 heures le pourvoi introduit par ses avocats contre l’arrêt de la Chambre d’accusation financière du Pool judiciaire. Une audience très attendue, qui pourrait marquer un tournant majeur dans ce dossier à forte portée judiciaire et politique.
 
D’après Libération, Farba Ngom, placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025, espère voir la haute juridiction lui accorder une liberté provisoire, là où les juges d’instruction et la Chambre d’accusation financière ont jusque-là privilégié son maintien en détention, assorti d’un transfert dans un centre hospitalier.
 
Un pourvoi au cœur de la bataille judiciaire
 
Les conseils de Farba Ngom ont saisi la Cour suprême après la décision de la Chambre d’accusation financière ayant ordonné son transfert dans un centre hospitalier, estimant que cette mesure ne répondait pas à leur demande principale : la liberté provisoire. L’audience de ce lundi, souligne Libération, doit permettre aux magistrats de se prononcer sur la légalité et la pertinence de cette décision contestée.
 
Pour rappel, Farba Ngom est poursuivi pour des faits lourds : association de malfaiteurs, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux. Il avait été entendu sur le fond du dossier le 15 décembre dernier, une étape importante de la procédure.
 
La question centrale de l’état de santé
 
Toujours selon Libération, l’état de santé de l’inculpé est au cœur du débat. Après un long séjour au Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec, Farba Ngom avait été transféré à l’hôpital militaire de Ouakam. Cette décision faisait suite à une expertise médicale, puis à une contre-expertise, toutes deux ordonnées par le juge d’instruction, et concluant que son état de santé était incompatible avec la détention carcérale.
 
Malgré ces conclusions médicales, le magistrat instructeur avait initialement opté pour un maintien au Pavillon spécial. Ce n’est qu’ultérieurement que la Chambre d’accusation financière avait ordonné son transfert dans un centre hospitalier, une solution intermédiaire qui n’a pas satisfait la défense.
 
Un verdict très attendu
 
Pour les avocats de Farba Ngom, rappelle Libération, seule une liberté provisoire permettrait de garantir le respect de ses droits fondamentaux, compte tenu de son état de santé. À l’inverse, le maintien sous contrôle judiciaire renforcé reste, pour l’accusation, une nécessité au regard de la gravité des faits reprochés.
Lundi 12 Janvier 2026
