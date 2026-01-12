Pèlerinage à La Mecque 2026 : la Délégation générale au Pèlerinage met en garde contre les agences non agréées

La Délégation générale au pèlerinage (DGP) a mis en garde les candidats au Hajj 2026 contre les risques de fraude liés aux agences de voyages non agréées.



Dans un communiqué rendu public, l’institution alerte sur des pratiques illégales susceptibles de compromettre l’organisation du pèlerinage.



Selon la DGP, des informations concordantes font état d’agences de voyages non habilitées pour le pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam qui procèdent à l’enregistrement de candidats au Hajj 2026. Ces agences agiraient dans l’intention de rétrocéder, à titre onéreux, les pèlerins à des opérateurs officiellement agréés.



La DGP qualifie ces agissements de frauduleux, soulignant qu’ils vont « à l’antipode de l’éthique et de la morale religieuse » et qu’ils compromettent les efforts de réorganisation et d’assainissement du processus du pèlerinage entrepris au sein de la communauté du Hajj.



À ce titre, la Délégation générale au pèlerinage, qui a déjà rendu publique la liste officielle des agences agréées pour le Hajj 2026, invite formellement toutes les agences non autorisées à s’abstenir de toute activité médiatique ou commerciale liée au pèlerinage.



La DGP avertit par ailleurs que tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires, conformément aux textes en vigueur.



Enfin, l’institution appelle l’ensemble des acteurs du Hajj ainsi que les futurs pèlerins, à faire preuve de vigilance, et à collaborer étroitement avec la DGP pour combattre toute pratique illégale susceptible de perturber l’organisation du pèlerinage et de ternir l’image du Sénégal.

