Pèlerinage à La Mecque 2026 : la Délégation générale au Pèlerinage met en garde contre les agences non agréées


Pèlerinage à La Mecque 2026 : la Délégation générale au Pèlerinage met en garde contre les agences non agréées

La Délégation générale au pèlerinage (DGP) a mis en garde les candidats au Hajj 2026 contre les risques de fraude liés aux agences de voyages non agréées. 

Dans un communiqué rendu public, l’institution alerte sur des pratiques illégales susceptibles de compromettre l’organisation du pèlerinage.

Selon la DGP, des informations concordantes font état d’agences de voyages non habilitées pour le pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam qui procèdent à l’enregistrement de candidats au Hajj 2026. Ces agences agiraient dans l’intention de rétrocéder, à titre onéreux, les pèlerins à des opérateurs officiellement agréés.

La DGP qualifie ces agissements de frauduleux, soulignant qu’ils vont « à l’antipode de l’éthique et de la morale religieuse » et qu’ils compromettent les efforts de réorganisation et d’assainissement du processus du pèlerinage entrepris au sein de la communauté du Hajj.

À ce titre, la Délégation générale au pèlerinage, qui a déjà rendu publique la liste officielle des agences agréées pour le Hajj 2026, invite formellement toutes les agences non autorisées à s’abstenir de toute activité médiatique ou commerciale liée au pèlerinage.

La DGP avertit par ailleurs que tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires, conformément aux textes en vigueur.

Enfin, l’institution appelle l’ensemble des acteurs du Hajj ainsi que les futurs pèlerins, à faire preuve de vigilance, et à collaborer étroitement avec la DGP pour combattre toute pratique illégale susceptible de perturber l’organisation du pèlerinage et de ternir l’image du Sénégal.

Autres articles
Lundi 12 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Crise à l’ARP : le SAMES brise le silence et accuse une dérive grave de gouvernance

Crise à l’ARP : le SAMES brise le silence et accuse une dérive grave de gouvernance - 12/01/2026

UGB / Changement à la tête de la CESL : Amadou Ba, désormais représentant des étudiants...

UGB / Changement à la tête de la CESL : Amadou Ba, désormais représentant des étudiants... - 12/01/2026

Liberté sous contrôle judiciaire pour Farba Ngom : Madiambal Diagne redoute un veto du parquet

Liberté sous contrôle judiciaire pour Farba Ngom : Madiambal Diagne redoute un veto du parquet - 12/01/2026

Crise en Iran : Téhéran dénonce une « incitation au terrorisme » orchestrée de l’étranger

Crise en Iran : Téhéran dénonce une « incitation au terrorisme » orchestrée de l’étranger - 12/01/2026

Manif de soutien aux mendiants handicapés à la Place de l’Indépendance : Karim Xrum Xax et plusieurs personnes interpellés

Manif de soutien aux mendiants handicapés à la Place de l’Indépendance : Karim Xrum Xax et plusieurs personnes interpellés - 12/01/2026

Éducation- Le G7 décréte son deuxième plan d’actions: une grève totale le mercredi 14 janvier, une marche nationale le jeudi 22 janvier à Thiès...

Éducation- Le G7 décréte son deuxième plan d’actions: une grève totale le mercredi 14 janvier, une marche nationale le jeudi 22 janvier à Thiès... - 12/01/2026

Trafic de faux billets à Touba : Un banquier et ex-fonctionnaire écope de 3 mois ferme

Trafic de faux billets à Touba : Un banquier et ex-fonctionnaire écope de 3 mois ferme - 12/01/2026

Cour suprême : Farba Ngom fixé Aujourd’hui sur sa demande de liberté provisoire

Cour suprême : Farba Ngom fixé Aujourd’hui sur sa demande de liberté provisoire - 12/01/2026

TRIBUNAL - Le tik-toker Thierno Diallo écope de 6 mois dont 2 ferme pour injures publiques contre Touba Ca Kanam

TRIBUNAL - Le tik-toker Thierno Diallo écope de 6 mois dont 2 ferme pour injures publiques contre Touba Ca Kanam - 12/01/2026

Le pouvoir iranien se dit prêt à la guerre, après des menaces de Trump

Le pouvoir iranien se dit prêt à la guerre, après des menaces de Trump - 12/01/2026

Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane

Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane - 12/01/2026

Podor : la coalition Diomaye-Président mise sur Maître Moussa Diop

Podor : la coalition Diomaye-Président mise sur Maître Moussa Diop - 12/01/2026

Mort trouble à Boucotte Sindian : une enquête ouverte après le décès de Mamadou Sylla

Mort trouble à Boucotte Sindian : une enquête ouverte après le décès de Mamadou Sylla - 12/01/2026

Trahi dans son lit de souffrance : à Mbour, un pêcheur accuse son frère de l’avoir dépouillé pendant dix ans

Trahi dans son lit de souffrance : à Mbour, un pêcheur accuse son frère de l’avoir dépouillé pendant dix ans - 12/01/2026

Guédiawaye -Course-poursuite, abandon : deux ans de silence, 18 kg de chanvre et une arrestation chirurgicale

Guédiawaye -Course-poursuite, abandon : deux ans de silence, 18 kg de chanvre et une arrestation chirurgicale - 12/01/2026

BTP à l’arrêt, cimenteries asphyxiées : quand la crise des chantiers fait perdre des milliards à l’État

BTP à l’arrêt, cimenteries asphyxiées : quand la crise des chantiers fait perdre des milliards à l’État - 12/01/2026

Coopération bilatérale : Le Président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée au Moyen-Orient

Coopération bilatérale : Le Président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée au Moyen-Orient - 12/01/2026

Saly / Escroquerie massive et trafic de migrants : T. D traîné devant le parquet

Saly / Escroquerie massive et trafic de migrants : T. D traîné devant le parquet - 12/01/2026

Niolanéme (Mbadakhoune): Les habitants dans la rue pour dénoncer leurs dures conditions de vie

Niolanéme (Mbadakhoune): Les habitants dans la rue pour dénoncer leurs dures conditions de vie - 11/01/2026

À propos de la révision de la constitution et la réforme des institutions. ( par Mandiaye Gaye )

À propos de la révision de la constitution et la réforme des institutions. ( par Mandiaye Gaye ) - 11/01/2026

Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran

Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran - 11/01/2026

TOUBA – Serigne Mbacké Mara appelle à une réforme profonde de l »’état civil et du code de la famille jugés anachroniques, fragiles et médiocres à bien des niveaux »

TOUBA – Serigne Mbacké Mara appelle à une réforme profonde de l »’état civil et du code de la famille jugés anachroniques, fragiles et médiocres à bien des niveaux » - 11/01/2026

Recrutements irréguliers et pensions bloquées: Le SAES tire la sonnette d’alarme et interpelle l’Etat

Recrutements irréguliers et pensions bloquées: Le SAES tire la sonnette d’alarme et interpelle l’Etat - 11/01/2026

Ndiaffate – recrudescence des accidents : Les habitants de Keur Diarra Bambara bloquent la route pour réclamer des ralentisseurs

Ndiaffate – recrudescence des accidents : Les habitants de Keur Diarra Bambara bloquent la route pour réclamer des ralentisseurs - 11/01/2026

Thiès - Industrialisation et développement local :

Thiès - Industrialisation et développement local : "Thiès peut se positionner comme un pôle pétrochimique majeur en Afrique" (Alioune Sarr) - 11/01/2026

Leadership féminin : Khadidiatou Cissé Seck lance le programme « FEM-WeLeadHer » pour un bon dispositif de mentorat et de coaching

Leadership féminin : Khadidiatou Cissé Seck lance le programme « FEM-WeLeadHer » pour un bon dispositif de mentorat et de coaching - 11/01/2026

Thiès/ Amélioration génétique du cheptel: les éleveurs procèdent à la réception de 1050 bovins de races Guzerat et de Girolando

Thiès/ Amélioration génétique du cheptel: les éleveurs procèdent à la réception de 1050 bovins de races Guzerat et de Girolando - 10/01/2026

Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement

Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement - 10/01/2026

Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall

Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall - 10/01/2026

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée - 10/01/2026

RSS Syndication