Crise en Iran : Téhéran dénonce une « incitation au terrorisme » orchestrée de l’étranger


Crise en Iran : Téhéran dénonce une « incitation au terrorisme » orchestrée de l’étranger

Dans un communiqué rendu public, l’Ambassade de la République islamique d’Iran à Dakar a donné la position officielle de Téhéran sur les récentes manifestations qui secouent le pays. Elle rappelle que les rassemblements ont débuté comme des protestations professionnelles organisées par des commerçants du bazar de Téhéran, motivées par des revendications économiques liées à la dépréciation de la monnaie nationale et aux instabilités économiques. En effet, l’Iran attribue en partie ces difficultés aux sanctions jugées « injustes et illégales » imposées au peuple iranien depuis plus de quatre décennies.

 

Toutefois, le communiqué affirme que ces manifestations ont été entraînées vers la violence par l’intervention de puissances étrangères et de groupes hostiles, notamment les Moudjahidine du peuple, les partisans du courant monarchiste et des groupes terroristes.

 

L’Iran reconnaît que des « actes de trouble » ont été commis par des éléments terroristes utilisant des armes blanches, des cocktails Molotov et divers engins incendiaires. Ces violences auraient causé l’incendie de domiciles privés, de mosquées, de lieux publics, de véhicules et l’attaque de postes de police, entraînant la mort de « nombreux membres des forces de sécurité et de police, ainsi que de certains civils ». 

 

Le président Pezeshkian appelle au dialogue

 

Dans le communiqué, on apprend que le Président de la République, le Dr Massoud Pezeshkian, a insisté sur la nécessité d’entendre la voix du peuple et le droit aux manifestations pacifiques. Il a demandé aux institutions compétentes et aux forces de l’ordre d’agir avec retenue et vigilance pour rétablir l’ordre et la sécurité publics. Le ministère de l’Intérieur a été chargé de mener une enquête exhaustive sur les incidents, garantissant transparence, respect des droits, clarification des responsabilités et prévention future.

 

Accusations contre Washington et Tel-Avi

 

L’Iran pointe du doigt « l’ingérence étrangère » comme principal facteur d’aggravation des tensions. Le communiqué mentionne spécifiquement « l’incitation à la violence, l’encouragement au terrorisme, l’hypocrisie des pays occidentaux » et les sanctions imposées à l’Iran.

 

Téhéran accuse notamment les États-Unis et Israël de soutenir ouvertement les émeutiers et les terroristes. Le président américain aurait explicitement menacé l’Iran de recours à la force, déclarant soutenir les émeutiers avec des propos qualifiés « d’armed and ready to act » (armés et prêts à agir). Selon l’Iran, la coordination entre responsables américains et le Premier ministre israélien visant à intervenir dans les affaires intérieures iraniennes constitue « une preuve manifeste de la poursuite de l’hostilité du gouvernement américain envers la grande nation iranienne ». 

 

Un appel à la communauté internationale

 

La République islamique d’Iran appelle la communauté internationale et les gouvernements à s’abstenir de toute ingérence dans ses affaires intérieures et à adopter une approche constructive fondée sur la bonne foi.

Le communiqué demande également que l’impact des mesures coercitives et des sanctions unilatérales imposées au peuple iranien depuis plus de quatre décennies soit pris en considération dans l’analyse des manifestations.

 

L’Iran réaffirme son engagement à protéger les droits des citoyens, notamment leur droit à des manifestations pacifiques, tout en insistant sur sa responsabilité de protéger la vie, les biens des citoyens et la sécurité publique. Le gouvernement iranien promet qu’aucune négligence ni complaisance ne sera tolérée dans ces deux domaines, conformément à la loi et aux engagements internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

Autres articles
Lundi 12 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Liberté sous contrôle judiciaire pour Farba Ngom : Madiambal Diagne redoute un veto du parquet

Liberté sous contrôle judiciaire pour Farba Ngom : Madiambal Diagne redoute un veto du parquet - 12/01/2026

Manif de soutien aux mendiants handicapés à la Place de l’Indépendance : Karim Xrum Xax et plusieurs personnes interpellés

Manif de soutien aux mendiants handicapés à la Place de l’Indépendance : Karim Xrum Xax et plusieurs personnes interpellés - 12/01/2026

Éducation- Le G7 décréte son deuxième plan d’actions: une grève totale le mercredi 14 janvier, une marche nationale le jeudi 22 janvier à Thiès...

Éducation- Le G7 décréte son deuxième plan d’actions: une grève totale le mercredi 14 janvier, une marche nationale le jeudi 22 janvier à Thiès... - 12/01/2026

Trafic de faux billets à Touba : Un banquier et ex-fonctionnaire écope de 3 mois ferme

Trafic de faux billets à Touba : Un banquier et ex-fonctionnaire écope de 3 mois ferme - 12/01/2026

Cour suprême : Farba Ngom fixé Aujourd’hui sur sa demande de liberté provisoire

Cour suprême : Farba Ngom fixé Aujourd’hui sur sa demande de liberté provisoire - 12/01/2026

TRIBUNAL - Le tik-toker Thierno Diallo écope de 6 mois dont 2 ferme pour injures publiques contre Touba Ca Kanam

TRIBUNAL - Le tik-toker Thierno Diallo écope de 6 mois dont 2 ferme pour injures publiques contre Touba Ca Kanam - 12/01/2026

Le pouvoir iranien se dit prêt à la guerre, après des menaces de Trump

Le pouvoir iranien se dit prêt à la guerre, après des menaces de Trump - 12/01/2026

Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane

Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane - 12/01/2026

Podor : la coalition Diomaye-Président mise sur Maître Moussa Diop

Podor : la coalition Diomaye-Président mise sur Maître Moussa Diop - 12/01/2026

Mort trouble à Boucotte Sindian : une enquête ouverte après le décès de Mamadou Sylla

Mort trouble à Boucotte Sindian : une enquête ouverte après le décès de Mamadou Sylla - 12/01/2026

Trahi dans son lit de souffrance : à Mbour, un pêcheur accuse son frère de l’avoir dépouillé pendant dix ans

Trahi dans son lit de souffrance : à Mbour, un pêcheur accuse son frère de l’avoir dépouillé pendant dix ans - 12/01/2026

Guédiawaye -Course-poursuite, abandon : deux ans de silence, 18 kg de chanvre et une arrestation chirurgicale

Guédiawaye -Course-poursuite, abandon : deux ans de silence, 18 kg de chanvre et une arrestation chirurgicale - 12/01/2026

BTP à l’arrêt, cimenteries asphyxiées : quand la crise des chantiers fait perdre des milliards à l’État

BTP à l’arrêt, cimenteries asphyxiées : quand la crise des chantiers fait perdre des milliards à l’État - 12/01/2026

Coopération bilatérale : Le Président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée au Moyen-Orient

Coopération bilatérale : Le Président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée au Moyen-Orient - 12/01/2026

Saly / Escroquerie massive et trafic de migrants : T. D traîné devant le parquet

Saly / Escroquerie massive et trafic de migrants : T. D traîné devant le parquet - 12/01/2026

Niolanéme (Mbadakhoune): Les habitants dans la rue pour dénoncer leurs dures conditions de vie

Niolanéme (Mbadakhoune): Les habitants dans la rue pour dénoncer leurs dures conditions de vie - 11/01/2026

À propos de la révision de la constitution et la réforme des institutions. ( par Mandiaye Gaye )

À propos de la révision de la constitution et la réforme des institutions. ( par Mandiaye Gaye ) - 11/01/2026

Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran

Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran - 11/01/2026

TOUBA – Serigne Mbacké Mara appelle à une réforme profonde de l »’état civil et du code de la famille jugés anachroniques, fragiles et médiocres à bien des niveaux »

TOUBA – Serigne Mbacké Mara appelle à une réforme profonde de l »’état civil et du code de la famille jugés anachroniques, fragiles et médiocres à bien des niveaux » - 11/01/2026

Recrutements irréguliers et pensions bloquées: Le SAES tire la sonnette d’alarme et interpelle l’Etat

Recrutements irréguliers et pensions bloquées: Le SAES tire la sonnette d’alarme et interpelle l’Etat - 11/01/2026

Ndiaffate – recrudescence des accidents : Les habitants de Keur Diarra Bambara bloquent la route pour réclamer des ralentisseurs

Ndiaffate – recrudescence des accidents : Les habitants de Keur Diarra Bambara bloquent la route pour réclamer des ralentisseurs - 11/01/2026

Thiès - Industrialisation et développement local :

Thiès - Industrialisation et développement local : "Thiès peut se positionner comme un pôle pétrochimique majeur en Afrique" (Alioune Sarr) - 11/01/2026

Leadership féminin : Khadidiatou Cissé Seck lance le programme « FEM-WeLeadHer » pour un bon dispositif de mentorat et de coaching

Leadership féminin : Khadidiatou Cissé Seck lance le programme « FEM-WeLeadHer » pour un bon dispositif de mentorat et de coaching - 11/01/2026

Thiès/ Amélioration génétique du cheptel: les éleveurs procèdent à la réception de 1050 bovins de races Guzerat et de Girolando

Thiès/ Amélioration génétique du cheptel: les éleveurs procèdent à la réception de 1050 bovins de races Guzerat et de Girolando - 10/01/2026

Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement

Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement - 10/01/2026

Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall

Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall - 10/01/2026

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée - 10/01/2026

Nuit de tension à la Mac de Mbour : trois détenus stoppés après une tentative d’évasion violente avortée en pleine obscurité

Nuit de tension à la Mac de Mbour : trois détenus stoppés après une tentative d’évasion violente avortée en pleine obscurité - 10/01/2026

Trafic international de drogue : 4 kilos de cannabis sénégalais saisis à Dinguiraye

Trafic international de drogue : 4 kilos de cannabis sénégalais saisis à Dinguiraye - 10/01/2026

Patrouille de l’Ocrtis à Mbodiène : Près de 200 kilos de yamba saisis…

Patrouille de l’Ocrtis à Mbodiène : Près de 200 kilos de yamba saisis… - 10/01/2026

RSS Syndication